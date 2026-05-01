Reafirman unionenses compromiso con la Patria

Unión de Reyes.- Los unionenses desfilaron este Primero de Mayo con el lema La Patria se defiende, en una jornada que rindió homenaje al Día Internacional de los Trabajadores y reafirmó el compromiso con el proyecto social del país.

La primera secretaria del Partido en el territorio, Arlen González Luis, explicó que la movilización comenzó a las 7:00 de la mañana con la concentración de los participantes en las inmediaciones del estadio local, donde se organizaron los bloques del desfile.

“Con el lema La Patria se defiende convocamos a los trabajadores unionenses a participar en el desfile por este Primero de Mayo”, expresó la dirigente, al tiempo que destacó el carácter unitario de la actividad.

El orden de los bloques incluyó a los combatientes de la Revolución Cubana en la apertura, seguidos por los de los distintos sindicatos del territorio, que marcharon de forma organizada hasta Las Cuatro Esquinas, donde se realizó el acto central a las 8:00 de la mañana.

González Luis subrayó que la jornada tuvo un marcado carácter político y de reafirmación: “Fue una marcha de reafirmación revolucionaria, donde ratificamos el compromiso de los trabajadores con el futuro de la Revolución y el aporte a nuestro sistema social”.

Tras el acto central, las actividades festivas, la feria agropecuaria y las propuestas culturales se trasladaron al área del paseo, donde continuó la celebración popular hasta la noche.