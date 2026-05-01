Matanzas celebra el Primero de Mayo

El miembro del Buró Político y primer Ministro, Manuel Marrero Cruz encabezó en la ciudad de Matanzas el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores este Primero de Mayo, ocasión en que destacó la resistencia y unidad del pueblo frente a las adversidades.

Marrero Cruz en declaraciones a Radio 26 definió a los cubanos como un “pueblo victorioso”, capaz de luchar, resistir y avanzar con esfuerzo propio, sin rendirse ante las dificultades ni las presiones externas, al tiempo que felicitó a los matanceros por su multitudinaria marcha, las iniciativas y el colorido.

En la tribuna en esta fiesta sindical se encontraban presentes el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Broche Lorenzo; el ministro del Turismo, Juan Carlos García Granda y dirigentes del Gobierno, el Estado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba en la provincia elogió que en el desfile participaron todos los sindicatos, extendiéndose a los municipios y al balneario de Varadero en una celebración dedicada especialmente al centenario de Fidel, resaltando su legado y el concepto de Revolución.

Al término del desfile por el Primero de Mayo en Matanzas, el primer secretario del Partido, Mario Sabines Lorenzo destacó que más de 230 mil personas desfilaron en la provincia en un ambiente festivo y con la presencia de la familia en defensa de la paz, de condena al bloqueo y de rechazo a la hostilidad del imperio.