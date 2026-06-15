15 de junio de 2026

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Holanda empata en partido inicial del Mundial 2026

15 de junio de 2026 Maxdiel Fernández Padrón
El punto obtenido fortalece las aspiraciones de Japón en la fase de grupos, mientras que Holanda deja escapar una victoria que parecía encaminada

Imagen tomada de Internet.

Holanda y Japón protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada al empatar en un duelo que cambió de rumbo con el paso de los minutos. La selección neerlandesa comenzó mejor, controló el balón y generó las principales ocasiones de peligro, lo que le permitió tomar ventaja en el marcador.

Con el transcurso del encuentro, Japón ganó confianza y comenzó a equilibrar las acciones. La intensidad en la presión y una mayor presencia ofensiva le permitieron acercarse cada vez más al área rival frente a una Holanda que perdió solidez.

La reacción japonesa tuvo premio en los minutos finales, cuando consiguió el gol del empate tras insistir durante gran parte de la segunda mitad. El resultado reflejó el crecimiento de los asiáticos y castigó la falta de contundencia de la Naranja Mecánica para cerrar el partido.

El punto obtenido fortalece las aspiraciones de Japón en la fase de grupos, mientras que Holanda deja escapar una victoria que parecía encaminada. Ahora, los neerlandeses estarán obligados a sumar en sus próximos compromisos para evitar complicaciones en su camino hacia la siguiente ronda.

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