Goleadas, debut históricos y victorias sorpresas

La jornada dominical de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo marcada por la histórica goleada de Alemania sobre Curazao. La selección europea se impuso 7-1 en el debut mundialista de los caribeños, que pese a la derrota celebraron el primer gol de su historia en el torneo.

El contundente resultado permitió a Alemania asumir el liderato de su grupo y construir una importante ventaja en la diferencia de goles. Aunque el rival no constituye una referencia definitiva para medir el nivel del conjunto germano, el triunfo refuerza las expectativas de una afición que aspira a volver a los primeros planos del fútbol mundial.

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La sorpresa de la fecha llegó con la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador por 1-0. Amad Diallo decidió el encuentro al minuto 90 tras culminar una asistencia de Wilfried Singo. El protagonismo también recayó en Yan Diomande, quien fue elegido Jugador del Partido por la FIFA en su estreno mundialista con apenas 19 años.

Diomande firmó una actuación sobresaliente al liderar estadísticas clave del encuentro, entre ellas toques de balón, ocasiones creadas, duelos ganados y pases progresivos, confirmándose como una de las revelaciones de las primeras jornadas.

En otro de los compromisos, Suecia derrotó con autoridad 5-1 a Túnez para colocarse al frente del Grupo F. Los escandinavos aprovecharon su efectividad ofensiva y dieron un paso importante en una llave que también integran Holanda y Japón.