15 de junio de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Goleadas, debut históricos y victorias sorpresas

15 de junio de 2026 Maxdiel Fernández Padrón
Diomande firmó una actuación sobresaliente al liderar estadísticas clave del encuentro, entre ellas toques de balón, ocasiones creadas, duelos ganados y pases progresivos

La jornada dominical de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo marcada por la histórica goleada de Alemania sobre Curazao. La selección europea se impuso 7-1 en el debut mundialista de los caribeños, que pese a la derrota celebraron el primer gol de su historia en el torneo.

El contundente resultado permitió a Alemania asumir el liderato de su grupo y construir una importante ventaja en la diferencia de goles. Aunque el rival no constituye una referencia definitiva para medir el nivel del conjunto germano, el triunfo refuerza las expectativas de una afición que aspira a volver a los primeros planos del fútbol mundial.

Fotos de Internet

La sorpresa de la fecha llegó con la victoria de Costa de Marfil sobre Ecuador por 1-0. Amad Diallo decidió el encuentro al minuto 90 tras culminar una asistencia de Wilfried Singo. El protagonismo también recayó en Yan Diomande, quien fue elegido Jugador del Partido por la FIFA en su estreno mundialista con apenas 19 años.

Diomande firmó una actuación sobresaliente al liderar estadísticas clave del encuentro, entre ellas toques de balón, ocasiones creadas, duelos ganados y pases progresivos, confirmándose como una de las revelaciones de las primeras jornadas.

En otro de los compromisos, Suecia derrotó con autoridad 5-1 a Túnez para colocarse al frente del Grupo F. Los escandinavos aprovecharon su efectividad ofensiva y dieron un paso importante en una llave que también integran Holanda y Japón.

Más entradas

De nuevo Guiteras fuera del SEN

15 de junio de 2026 José Miguel Solís

España decepciona en su primera jornada

15 de junio de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

Holanda empata en partido inicial del Mundial 2026

15 de junio de 2026 Maxdiel Fernández Padrón

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *