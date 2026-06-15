España decepciona en su primera jornada

España protagonizó una de las sorpresas de la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al empatar sin goles frente a Cabo Verde. La selección africana planteó un partido sólido desde el aspecto defensivo, con un bloque bajo que limitó las opciones ofensivas de uno de los equipos señalados entre los favoritos al título.

El conjunto europeo dominó la posesión, pero encontró una barrera difícil de superar. El portero Vozinha firmó una actuación sobresaliente y evitó cada intento español. La oportunidad más clara llegó por intermedio de Ferran Torres, quien quedó solo ante la portería, aunque su remate terminó en el travesaño.

El resultado mantiene una tendencia negativa para España en los estrenos mundialistas. De sus 17 participaciones en Copas del Mundo, solo ha conseguido ganar su primer encuentro en cinco ocasiones, un dato que vuelve a cobrar relevancia tras este inesperado tropiezo.

Para Cabo Verde el empate representa un momento histórico. La selección africana sumó el primer punto mundialista de su historia y protagonizó junto a España el primer partido sin goles de la edición 2026 del torneo.