15 de junio de 2026

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De nuevo Guiteras fuera del SEN

15 de junio de 2026 José Miguel Solís
}De momento, en lo que se enfría la caldera, se alistan los medios técnicos y personal de la Guiteras y de varios distritos de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas para asumir el  reto
Esta madrugada abandonó el Sistema Electro Energético Nacional la central térmica Antonio Guiteras, de esta ciudad yumurina, para totalizar 14 desconexiones en el transcurso del año.
En conversación con el ingeniero Rubén Campos Olmo, director de la Unión Eléctrica, se conoció que especialistas del sector inspeccionarán y estudiarán a fondo la caldera para esbozar una estrategia emergente de intervención y reducción de las averías.
Es un recurso técnico posible, para ganar  tiempo y completar los recursos necesarios para ejecutar el mantenimiento capital a la caldera, apuntó Campos Olmo, pero también ante la importancia de que el bloque estabilice la permanencia en línea en estos meses de verano.
De momento, en lo que se enfría la caldera, se alistan los medios técnicos y personal de la Guiteras y de varios distritos de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas para asumir el  reto.

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