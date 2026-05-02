Domadores de Cuba brillan en cartel profesional de boxeo

El súper mediano Arlen López, el pluma Saidel Horta y el mosca Alejandro Claro se mantuvieron invictos en duelos profesionales como autores del perfecto desempeño de Domadores de Cuba en cartel de la Asociación Mundial de Boxeo disputado hoy en Palma de Mallorca.

Bicampeón olímpico y dueño de la faja continental latinoamericana de esa organización, Arlen sumó su séptimo éxito al despachar por veredicto unánime al difícil argentino Leonel Eduardo Ávila, quien encajó su quinto revés en 17 presentaciones.

Pactado a 10 asaltos, el pleito demandó que el también monarca universal de 2015 combinara técnica y reservas físicas para sostener el control desde el que pegó más y mejor.

Horta, subtitular del orbe en 2023, y Claro, doble bronceado a esa instancia, celebraron créditos unánimes en ocho rondas sobre oponentes más curtidos, pese a llegar a la urbe española con una sola incursión en circuitos de ese tipo.

El primero ante el venezolano Fernando José Toro, a quien neutralizó en toda la línea a base de entradas y salidas signadas por precisión en la pegada, defensa bien concebida y movimientos que evitaron el acercamiento que este siempre intentó.

Fue otra sólida demostración del antillano, que ocasionó el cuarto revés del sudamericano en 15 salidas, poco después de que Claro descolocara desde el comienzo al colombiano Edinson Martínez hasta dejar su palmarés en 15 sonrisas, ocho fracasos y tres “tablas”.

Atacar desde los ángulos y las distancias ajustados a su conveniencia, herramientas para no dejarse “enredar” con intercambios innecesarios y un jab devenido castigo sin respuesta contudente fueron armas de peso en el desenlace.

Reportes emitidos desde la sede coinciden en destacar que lo acontecido este viernes tuvo un antecedente importante en el campamento previo organizado por Agon Sports, la promotora que gestiona la presencia de la franquicia cubana en esos escenarios, dada la conjución de factores que tributaron a la puesta en forma.

Tomado de Cubadebate