Abanderan equipo de béisbol de Matanzas

El equipo de Matanzas que intervendrá en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano quedó oficialmente abanderado este jueves en el Parque de la Libertad, en una ceremonia que reunió a autoridades, aficionados y glorias del deporte local.

El acto marcó el compromiso del conjunto yumurino de representar a la provincia con disciplina y buenos resultados en uno de los torneos más exigentes del calendario nacional. Jugadores y cuerpo técnico recibieron la enseña de manos de dirigentes deportivos, en un ambiente de respaldo popular.

Como parte de la jornada, el equipo firmó el Código de Ética y se sumó al movimiento Mi firma por la Patria, gesto que refuerza la responsabilidad social y deportiva de la plantilla.

La dirección del conjunto insistió en la importancia de la cohesión interna y la concentración durante el torneo, en un plantel que combina experiencia con jóvenes talentos.

Con este paso Matanzas cumple uno de los momentos previos esenciales antes del inicio del campeonato, con la mirada puesta en consolidarse entre los principales aspirantes al título.

La IV Liga Élite se presenta como un escenario de alto nivel competitivo, donde el elenco matancero buscará responder a las expectativas de su afición y sostener el protagonismo dentro del béisbol cubano.