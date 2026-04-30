Nuevas reglas de la FIFA

El fútbol se prepara para una transformación de calado con vistas al próximo Mundial de 2026 , una cita que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, México y Canadá a falta de 44 días para celebrarse. Bajo la dirección de la FIFA, el objetivo es claro: reducir las interrupciones, dinamizar el juego y ofrecer un espectáculo más continuo y atractivo para el espectador.

El organismo rector del fútbol mundial no solo apunta a lo deportivo. También proyecta un crecimiento económico significativo para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ingresos estimados superiores a los 11 mil millones de dólares, la intención es elevar los premios económicos, reforzando el incentivo competitivo. Hoy, cada una de las 48 selecciones participantes asegura al menos 10,5 millones de dólares, mientras el campeón recibe 50 millones, cifras que podrían incrementarse.

En el terreno de juego, el cambio más visible apunta a combatir la pérdida deliberada de tiempo. A partir de ahora, el jugador sustituido dispondrá de solo 10 segundos para abandonar el campo. Si excede ese límite, su reemplazo deberá esperar al menos un minuto antes de ingresar, una medida que penaliza directamente cualquier intento de ralentizar el ritmo del partido.

La misma lógica se aplica a las reanudaciones. En saques de banda o de puerta, el árbitro podrá activar un conteo de cinco segundos si detecta demora. Si el equipo no ejecuta la acción dentro de ese plazo, perderá la posesión: el lateral pasará al rival o, en el caso del saque de arco, se concederá un córner en contra. Es una señal clara: el tiempo muerto deja de ser una herramienta táctica válida.

El VAR también amplía su radio de acción. La tecnología podrá intervenir en jugadas relacionadas con segundas tarjetas amarillas y decisiones de córner, siempre que exista un error evidente. Se trata de una extensión que busca mayor justicia arbitral sin alterar en exceso la fluidez del juego.

Estas modificaciones responden a una tendencia cada vez más marcada en el fútbol moderno: acelerar el ritmo sin sacrificar la esencia. La FIFA intenta equilibrar espectáculo, justicia y negocio en un torneo que, por su formato de 48 equipos, ya representa un salto histórico en dimensión y alcance.

El desafío será la implementación. Las nuevas reglas exigen adaptación tanto de jugadores como de árbitros, además de una comprensión rápida por parte del público. Cada segundo contará, y cada decisión tendrá mayor impacto en el desarrollo del partido.

Con estas medidas, el Mundial de 2026 no solo ampliará fronteras geográficas, sino también conceptuales. El fútbol entra en una etapa donde el tiempo efectivo y la transparencia arbitral se colocan en el centro del espectáculo, redefiniendo la manera en que se juega y se consume el deporte más popular del planeta.