Orgullo matancero: UEB Apícola Vanguardia Nacional (+fotos)

Desde Jovellanos se celebra el reconocimiento otorgado a la Unidad Empresarial de Base Apícola de Matanzas como Vanguardia Nacional, distinción que premia la excelencia en la producción, la eficiencia y el compromiso sindical.

Este colectivo se ha consolidado como referente de la apicultura cubana gracias a la calidad de su miel y derivados, el esfuerzo constante de sus trabajadores y el aporte a la economía mediante prácticas sostenibles que protegen la biodiversidad.

Durante el acto se entregaron distinciones y reconocimientos a trabajadores destacados, reafirmando el espíritu de unidad y entrega que caracteriza a la UEB Apícola Matanzas.

La condición de Vanguardia Nacional constituye un logro que inspira y demuestra que con trabajo colectivo y pasión se alcanzan grandes metas.