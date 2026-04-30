30 de abril de 2026

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Orgullo matancero: UEB Apícola Vanguardia Nacional (+fotos)

30 de abril de 2026 Yannier Delgado Díaz
Desde Jovellanos se celebra el reconocimiento otorgado a la Unidad Empresarial de Base Apícola de Matanzas como Vanguardia Nacional, distinción que premia la excelencia en la producción, la eficiencia y el compromiso sindical.

Desde Jovellanos se celebra el reconocimiento otorgado a la Unidad Empresarial de Base Apícola de Matanzas como Vanguardia Nacional, distinción que premia la excelencia en la producción, la eficiencia y el compromiso sindical.

Este colectivo se ha consolidado como referente de la apicultura cubana gracias a la calidad de su miel y derivados, el esfuerzo constante de sus trabajadores y el aporte a la economía mediante prácticas sostenibles que protegen la biodiversidad.

Durante el acto se entregaron distinciones y reconocimientos a trabajadores destacados, reafirmando el espíritu de unidad y entrega que caracteriza a la UEB Apícola Matanzas.

La condición de Vanguardia Nacional constituye un logro que inspira y demuestra que con trabajo colectivo y pasión se alcanzan grandes metas.

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