Mundial 2026: Tarjetas amarillas de xenofobia y hegemonismo

Ya se escucha el icónico “olé, olé, olé” con ese ritmo contagioso que mueve a multitudes de todo el orbe en torno al futbol.

El Mundial 2026 con su sede compartida, por vez primera en la historia, ya es una realidad.

De ello habla la ceremonia inaugural de este 11 de junio en México, específicamente en el Estadio Azteca, donde también se desarrollaron las aperturas de los torneos de 1970 y 1986, cuando levantaron la copa el Brasil de Pelé y la Argentina de Maradona, respectivamente.

Una inauguración a la que suman las que tuvieron lugar el viernes viernes, en Canadá, y Estados Unidos.

Espectáculos multiculturales para un evento que también por primera ocasión reúne a 48 equipos, un aumento significativo con respecto a los 16, 24 y 32 de las citas anteriores.

Pero la crónica de este Mundial de Fútbol de 2026, comenzó a escribirse mucho antes de que llegara el primer gol por las serias marcas que va dejando de xenofobia, hegemonismo y entrega a los intereses de quien más paga.

La relación empieza justamente del 5 de diciembre de 2025, cuando en la ceremonia de sorteo para la reunión futbolística Gianni Infantino, presidente de la FIFA le entrega el Premio de la Paz a Donald Trump.

El mismo que en menos de un mes, el 3 de enero de 2026, bombardeó a Venezuela y secuestró al presidente Nicolás Maduro, el mismo que en febrero ya estaba atacando a Irán, el mismo que mantiene una política de asfixia contra Cuba que ya ronda los niveles de genocidio.

Sin embargo la FIFA no mostró ninguna actitud, mucho menos intentos de sancionar a los EE.UU como cuando penó a Rusia en 2022 al prohibirle la participación en competiciones de la asociación por la hostilidad con Ucrania.

Algo similar tuvo lugar cuando expulsó a Yugoslavia de la fase de clasificación para el Mundial de 1994, por el conflicto de los Balcanes y mucho antes, tras la segunda guerra mundial, la FIFA sacó a los alemanes del Mundial de 1950, por sus actos en la conflagración.

Puertas abiertas solo para extranjeros adecuados

Controles racistas a los futbolistas de Uzbekistán, Haití, Irán, Senegal y Costa de Marfil o Bélgica; negativas de visado a atletas, árbitros, periodistas y fanáticos del fútbol.

Sucesos increíbles pero ciertos, sobre todo porque en todos los casos la FIFA declaró, que no podía intervenir en los procedimientos de inmigración de los países anfitriones.

Y ahí se incluye el incidente más sonado, el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, reconocido el pasado año, como el mejor árbitro de África y ahora Estados Unidos le denegó la entrada al país sin explicación alguna.

La prensa también recibió lo suyo. Varios periodistas acreditados, muchos de ellos iraníes y africanos, no recibieron las visas para ingresar a EE.UU, mientras a otros solo se les otorgó permisos de entrada única.

Hecho que les imposibilita seguir a sus equipos por las tres sedes y once ciudades en que se estará desarrollando el Mundial.

Nada que se cumple al pie de la letra lo que dicta el Premio de la Paz, solo los extranjeros adecuados puedan ingresar al país para el Mundial de Fútbol de la FIFA.

Sin libertades para elegir

Otra página de reprobación es la exigencia de la FIFA a la delegación de Haití sobre la vestimenta a utilizar en el Mundial. Según el organismo deportivo la estampa de un hombre levantando una bandera se refiere a un triunfo bélico y armamentístico.

Interpretación absurda pues en realidad se trata de honrar la independencia nacional conseguida por la nación caribeña en el siglo XIX. Hecho que los haitianos atesoran con orgullo, su condición de primer país de América Latina libre del colonialismo.

Tensión existente entre el fútbol iraní, la FIFA y el coanfitrión Estados Unidos

Pero cuando pensábamos que finalizaban los episodios de supremacía imperial y confabulación de la FIFA en esta fiesta deportiva, llegamos a la cuartilla dedicada a Irán. Y es que Trump ha trasladado al escenario del Mundial de Fútbol la guerra, que junto a Israel, mantiene en Medio Oriente.

Al veto de algunos funcionarios y atletas de la federación iraní, para ingresar a Estados Unidos, se une la negativa de que el equipo se aloje en hoteles del territorio estadounidense, algo que genera un esfuerzo físico y mental mucho mayor ya que deben ajustar sus rutinas a los vuelos desde México.

Pese a todo esto los futbolistas iraníes llegaron con la misma fortaleza con que enfrentan a quienes intentan controlar su actividad socio-política y apoderarse de sus recursos naturales.

Descendieron del avión con unas chaquetas oscuras en la que se distinguía en dorado el número 168.

Franca y abierta denuncia de un pueblo que llora a las 168 víctimas mortales del ataque con misiles registrado el pasado 28 de febrero contra una escuela primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán.

Asimismo la Federación Iraní de Fútbol emitió un mensaje claro y directo a la FIFA sobre el respeto que debe recibir su selección en cada presentación.

Si durante los partidos se exhiben banderas distintas a la oficial de la República Islámica o se presentan consignas dirigidas contra la selección nacional, el cuerpo técnico tiene la instrucción de detener o abandonar los encuentros.

Postales de tarjetas amarillas que llegaron antes de los goles de la Copa Mundial de Fútbol 2026.