«Cuba Recicla»: una campaña que transforma desechos en recursos en Matanzas

La cultura del reciclaje gana terreno en Matanzas. Desde el pasado 18 de marzo y durante un año, la provincia se suma a la campaña nacional “Cuba Recicla”, una iniciativa del Grupo Empresarial del Reciclaje que busca fomentar en la población y los centros laborales la correcta separación y entrega de materiales aprovechables.

César Mihail Góngora Aldaya, director de la Empresa de Materias Primas en Matanzas, explicó que a través del proyecto “Reciclo mi barrio” se organizan jornadas de compra directa a la población.

“Se hace una planificación semanal, se evalúan los consejos populares y la circunscripción específica. Generalmente los sábados, a veces los viernes según la demanda. Asistimos con medios de transporte, triciclos eléctricos, camiones, y compramos aluminio, cobre, bronce, y otros productos reciclables que todos generamos en casa», destacó Góngora Aldaya.

Por su parte, Taimy Echeverría García, directora de desarrollo de la propia empresa, destacó que la campaña sesionará durante todo un año en la provincia, y sus principales objetivos van más allá de la recogida.

“Queremos fomentar la cultura del reciclaje en la población. Realizaremos talleres para que las personas conozcan qué se recicla, en qué condiciones y dónde encontrarnos. La idea es que aprender a reciclar se convierta en un hábito cotidiano”.

Aunque en Cuba aún falta cultura de reciclaje, iniciativas como “Cuba Recicla”, impulsadas desde los medios de comunicación y desde las propias empresas, logran un cambio paulatino.

En Matanzas, la invitación está hecha: reciclar no es solo cuidar el medio ambiente, es también generar recursos para el país y para las familias.