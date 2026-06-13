Otorgan premio ASCUBI 2026 a bibliotecaria jovellanense

El premio «Vocación de servir», que otorga la filial Matanzas de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, recayó en Ana María Vera Almeida, responsable de la biblioteca ubicada en el antiguo central azucarero Granma, en Jovellanos, con más de 40 años al frente de esa responsabilidad.

Se confirió el galardón por «su contribución al procesamiento, preservación y divulgación del patrimonio bibliográfico, así como a la prestación de servicios bibliográfico y promoción de la lectura en las Bibliotecas».

Lo recibió de manos de Magaly Cárdenas, directora de la biblioteca provincial Gener y Del Monte y de la red de instituciones existentes en el territorio matancero.

En entrevista para este medio, Ana María apuntó al preguntarle ¿Cuáles fueron sus inicios?

«Me incorporé en 1985 a la biblioteca Gilberto Gutiérrez, en el central Granma, una sucursal creada desde 1979, en una firma entre el Ministerio de Cultura y el MINAZ, para elevar el nivel cultural de los trabajadores y técnicos del central más los pobladores del batey.

«Aprendí el trabajo sobre la marcha y partir de ahí me apasioné con esa labor.

«Actualmente, expreso con orgullo, que le he dedicado todas mis energías con mucho amor a ese lugar que prácticamente ayudé a crear».

Curiosa, le inquirí acerca de cómo había logrado fomentar el fondo bibliográfico en ese poblado apartado de las urbes.

«Antes de los años 90 del pasado siglo, recibíamos con frecuencia las compras que se hacían por parte de un financiamiento del MINCULT, luego se hizo difícil y comenzamos a realizar festivales de donación y se creó una especie de tradición, al punto que ahora contamos con más libros donados, que los que habían anteriormente como fondo bibliográfico institucional».

Le pregunto si se mantiene el hábito de lectura en la comunidad. «Sí, y considero que es producto del poder organizativo que poseen estas instituciones; no importan las situaciones complejas que vivamos, pues existen líderes que nos mantenemos por muchos años, que sabemos afrontar las dificultades para salir adelante».

Y recuerda: «Cuando se creó la Tarea Álvaro Reynoso, los lectores del central azucarero, se alejaron de la biblioteca para ir al concentrado estudiantil y nosotros fuimos capaces de trasladarnos hasta alli y rescatarlos como usuarios, estimulando su afán de nuevos conocimientos».

La labor de Ana María Vega se extiende no solo hacia los niños y jovenes, sino que abarca un público más general.

«Atendemos la escuela primaria, la secundaria y también organizamos la cátedra del Adulto Mayor. Y lo bello de acercarnos a los pequeños de dos a cuatro años en la «Bebeteca», donde comenzamos realmente la formación de los lectores de nuestra comunidad».

Y entonces, quisimos conocer el criterio de la directora de la Gener, con

referencia a la importancia de este premio nacional, a lo cual expresó que constituye «un estímulo para los bibliotecarios que llevan décadas cuidando y promoviendo la cultura y el intelecto nacional y universal mediante la lectura, a lo que suman acciones culturales que motivan una mayor participación de los más tes de la literatura.

«Nos vestimos de gala con una bibliotecaria radicada en el batey de un central azucarero, que ha realizado un trabajo reconocido. Esta gran trabajadora ha pasado todas las facetas del proceso revolucionario, con resultados sorprendentes y, en estos momentos tan críticos que vive el país, mantiene como bandera esa vocación de servir en la promoción de la lectura».

Ejemplo como el de la bibliotecaria Ana María Vega, ganadora del Premio ASCUBI 2026 en Matanzas, representa la labor de decenas de colectivos que contribuyen a incrementar la cultura de nuestro pueblo desde los más próximos o lejanos rincones de la provincia, con una calidad, merecedora de los mayores méritos.