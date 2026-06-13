Primeros pasos de saber en Jovellanos

Bajo la consigna “Ya sé leer, escribir y calcular”, los niños de Jovellanos dieron hoy sus primeros pasos firmes en el camino del aprendizaje.

El festival, ya tradicional en todas las escuelas primarias del municipio, convirtió cada aula en un pequeño escenario de victorias cotidianas.

Letras que antes eran garabatos se transformaron en palabras completas, números que parecían montañas se resolvieron con ingenio infantil.

Este evento no es una mera muestra de fin de curso, sino uno de los pilares que defiende la Revolución: la educación gratuita, universal y de calidad para todos.

Aún en el difícil contexto que se vive hoy día, con limitaciones que no son secretas para nadie, los maestros de Jovellanos mantienen intacta su entrega.

Cada niño que lee un párrafo o resuelve una suma es una prueba irrefutable de que la esperanza sigue viva en las escuelas.

La evidencia del compromiso estaba en la mirada de los profesores, que celebran cada pequeño logro como un triunfo colectivo.

Ellos son los artesanos invisibles de esta fiesta del conocimiento, los que con paciencia revolucionaria siembran futuro en medio de las adversidades.

Felicidades a todos, desde el más pequeño estudiante hasta el maestro más veterano, por hacer posible otro año de este milagro cotidiano.

Que este festival sirva también como aliento para el próximo curso escolar, que ya se anuncia lleno de nuevos retos.

Jovellanos demuestra hoy que, pase lo que pase, su gente sigue apostando por la educación. Y mientras haya un niño aprendiendo a leer, habrá una revolución que defenderá ese derecho con uñas y dientes. Éxitos para todos en el camino que viene.