Aprueba Pleno Extraordinario del PCC en Matanzas movimiento de cuadros

El Pleno Extraordinario del Comité provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas, presidido por su primer secretario, Mario Sabines Lorenzo, aprobó la promoción del compañero Pedro Echevarría Pérez como miembro del Buró del Comité provincial para atender la esfera social.

Echevarría Pérez, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Organización del Comité provincial del PCC, es Licenciado en Derecho y estudia una maestría en la facultad provincial del Partido “José Smith Comas”.

El compañero tiene más de 20 años de experiencia de trabajo en organizaciones políticas, incluyendo la UJC y el Partido; posee cualidades éticas, políticas e ideológicas, así como preparación profesional para obtener resultados en su desempeño.

En ese sentido, para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Organización del Comité provincial del PCC, el Pleno del Comité provincial del Partido aprobó la promoción de la compañera María Caridad Puig Martínez, quien se desempeñaba como primera secretaria del Comité municipal en Calimete.

Puig Martínez, quien es Licenciada en Comunicación Social y ha transitado por diferentes responsabilidades en las organizaciones desde la base y en el propio Partido, es un cuadro joven que ha demostrado capacidad para organizar y conducir procesos, logrando resultados positivos en las tareas realizadas.

Tuvo un destacado desempeño como primera secretaria del Comité municipal del PCC en Calimete, mostrando habilidades y capacidad organizativa, manteniendo una conducción certera del territorio.