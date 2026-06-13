Presentarán próximamente Poetas en Matanzas VIII

La antología Poetas en Matanzas VIII se prepara actualmente para ofrecer un muestrario de la poesía que se escribe actualmente en la provincia y será, según adelanta la escritora y editora Maylan Álvarez Rodríguez, la más grande que se ha hecho en setenta años.

“Desde 1955 Matanzas ha tomado como una tradición literaria cada diez años hacer una recopilación de los poetas que coexisten en la provincia. Es la más grande antología que se ha hecho en setenta años.

“Recoge 54 voces que van desde los 15 años con unas voces literarias maravillosas hasta los poetas que tienen más de 70. Como es un recorrido del 2015 al 2025 incluye a dos poetas que físicamente no están con nosotros, pero que su legado ha estado en estos diez años: Rolando Estévez Jordán y María Cristina Pérez”.

Bajo el sello de Ediciones Matanzas, distingue la actual edición de Poetas en Matanzas su variedad en cuanto a generaciones y estilos que distinguen las letras matanceras. “Poetas en Matanzas ocho es un proyecto muy ambicioso un proyecto muy amplio porque incluye autores desde quince años de edad hasta autores que pasan de los setenta.

«Tiene autores además de casi todos los municipios de Matanzas y es la más amplia que se ha hecho tanto por cantidad de poetas como en la variedad que estos representan geográfica y también en la diversidad de sus estilos, de sus formas de crear”, explicó Náthaly Hernández Chávez, escritora y editora en Ediciones Matanzas.

“Hay de Matanzas, de Jovellanos, de Limonar, de Jaguey Grande, de Unión de Reyes, Los Arabos, de casi todos los municipios”, agregó Álvarez Rodríguez.

Entre las voces poéticas presentes en esta entrega se incluyen Jonathan Rivero, Náthaly Hernández Chávez, Mae Roque, Maylan Álvarez, María de los Ángeles Horta, Milene Aguilera, Leymen Pérez, José Manuel Espino Ortega, Cecilia Soto y Alfredo Zaldívar.

La selección aparecerá igualmente en formato digital, debido a la crisis que desde hace años afecta la producción editorial en formato impreso en Cuba, como alternativa para llegar a una mayor cantidad de lectores dentro y fuera del país.

“Por la situación compleja que está atravesando el país ahora mismo no se puede sacar una tirada tan grande como en épocas pasadas. Además de la tirada impresa contaremos por primera vez con una edición digital que subiremos a distintas plataformas para que lectores de toda la geografía de Cuba y de más allá puedan adquirirla y leerla digitalmente”.

Las también periodistas se refirieron a las altas expectativas que motiva la publicación de Poetas en Matanzas VIII. “Esperemos que sea hermosa la acogida de los lectores matanceros, de los lectores cubanos esta muestra. Estamos muy contentos con esta selección que permite acercar a los lectores a lo que se está haciendo en Matanzas”.

En 1955, por iniciativa de la Peña Literaria de Matanzas, apareció la pequeña antología Poetas en Matanzas con obras de poetas residentes en la provincia en esa etapa. La iniciativa fue seguida por el movimiento de escritores de la ciudad y así cada década ha aparecido tal compendio, que ha mantenido como norma recoger la obra de tal período, de los poetas residentes en la provincia.