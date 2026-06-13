Inician saneamiento en Matanzas para eliminar microvertederos (+fotos)

Una jornada de saneamiento en la ciudad de Matanzas con el propósito de eliminar los microvertederos acumulados por el déficit de combustible de días anteriores comenzó en siete zonas de la urbe.

La acción no es exclusiva de los trabajadores de Comunales, sino que se suman todas las empresas con domicilio legal en cada Consejo Popular.

Las autoridades disponen de cuatro camiones y dos tractores con carreta para los trabajos de saneamiento.

El vicegobernador, Lázaro Suárez Navarro informó que la recogida de desechos sólidos urbanos se extenderá hasta el domingo.

«Tenemos cuatro frentes abiertos, con igual cantidad de camiones movilizados y dos tractores con carreta.

El objetivo es dejar hasta el domingo la recogida de desechos sólidos urbanos al día para luego darle continuidad. El pueblo necesita integrarse a la recogida de estos desechos y sobre todo convocar desde cada Consejo Popular a los jóvenes».

La acumulación de basura durante meses eleva la presencia de vectores y el riesgo de enfermedades, unido a la llegada de las lluvias.