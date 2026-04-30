Condecoran a trabajadores matanceros (+fotos)

Dirigentes sindicales, hombres y mujeres con ejemplar actitud en la producción de bienes y servicios, en lo social, y en la defensa de la Patria, fueron condecorados en la provincia de Matanzas, uno de los momentos de mayor emoción en el programa por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

El Salón de los Espejos del Teatro Sauto, Monumento Nacional, abrazó el homenaje a quienes han convertido el hecho laboral en ejercicio de consagración, honra permanente de especial valía en un país donde las consecuencias de la guerra económica de los Estados Unidos contra Cuba complejizan de manera dramática el funcionamiento de industrias, hospitales, escuelas, hoteles.

Justo por esa heroicidad exponencial, ceremonias como estas despiertan, cuando menos, admiración, reconoció el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) Osmar Ramírez Ramírez, instantes después de colocar en el pecho de la doctora Diana Alicia Vargas Carnot la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado.

Es algo excepcional. Es la confirmación de que el trabajo que se hace con el alma, deja huellas y esas huellas son el resultado de muchas personas que me han acompañado a lo largo de estos años, mi familia en primer lugar, de muchos compañeros también merecedores de condecoraciones como esta, dijo emocionada la Diana Alicia, vicerrectora de la Universidad de Ciencias Médicas.

Soy descendiente de Armando Carnot, apodado médico de los pobres, y creo que por mandato tengo la misión de servir al pueblo.

Confesó muy cerca de Juan Carlos Perdomo Arrién, jefe del Grupo provincial de Genética Médica, también honrado con la Orden Lázaro Peña de Tercer Grado.

A propuesta de la Comisión Organizadora 22 Congreso, por Decreto Presidencial número 1215, se otorgaron otras dos de esta condecoraciones en un acto donde también trabajadores y colectivos de excelencia en su desempeño recibieron la medalla Jesús Menéndez.

Entre este grupo de estimulados trasciende la secretaria general del buró sindical en el hotel Meliá Las Antillas, Estrella Sánchez para quien esta medalla siempre fue particularmente anhelada, porque honra a un genuino líder sindical como Jesús Menéndez, que nos dejó un legado de seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y la Revolución, aseguró la emblemática dirigente, que inició su camino en esta organización a los 22 años.

Del ese propio sector turístico obtuvieron esta misma medalla los hoteles Sol Palmeras, Starfish Cuatro Palmas, Meliá Las Américas y Meliá Las Antillas, la sucursal Cubatur.

Dirigentes políticos y gubernamentales asistieron a la jornada de condecoraciones, donde también se entregó la medalla de Hazaña Laboral, como parte de las acciones finales previas a los festejos por el Primero de Mayo.

Aprobada en el 2024 la Ley de Títulos Honoríficos y Condecoraciones dispone que las órdenes, medallas y distinciones se instituyen en memoria o recordación de una personalidad destacada, un hecho o acto notable, representativo de los valores patrióticos, éticos, morales y cívicos promovidos por el Estado cubano.

Las órdenes pueden ser de uno o más grados y las medallas de una o más clases.

Fotos: De la Autora