Igualdad en la eliminatoria en el Metropolitano

El empate desde el punto penal marcó el pulso de un duelo cerrado entre el Atlético de Madrid y el Arsenal en la eliminatoria de la Champions League, que terminó 1-1 en un partido donde las defensas impusieron condiciones y limitaron la claridad ofensiva en el estadio Metropolitano.

El sueco Viktor Gyökeres adelantó a los ingleses desde los once metros, mientras que Julián Álvarez respondió por los rojiblancos con la misma fórmula para igualar una serie que se mantiene abierta.

Más allá de los goles, el encuentro dejó pocas concesiones. Ambos equipos generaron situaciones de peligro, pero carecieron de precisión en los metros finales, lo que impidió romper el equilibrio durante el tiempo reglamentario.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta mostró tramos de control, aunque sin la profundidad necesaria para desbordar a un rival bien plantado en defensa y atento a cerrar espacios.

En ese contexto, se echó en falta mayor peso en el juego de Declan Rice. El mediocampista inglés, con capacidad para el disparo lejano y la conexión ofensiva, no logró asumir el liderazgo esperado en un partido que exigía mayor protagonismo desde la zona medular.

Con la igualdad en el marcador, la eliminatoria queda en suspenso y obliga a ambos equipos a ajustar su propuesta si quieren inclinar la balanza en el próximo enfrentamiento.