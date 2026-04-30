Jazz matancero mantiene sus fuerzas en el escenario

En el Día Mundial del Jazz, meritorio resulta distinguir a diversas agrupaciones que mantienen vigente esa manifestación musical, la cual revive sus nuevos aires dentro del movimiento cultural matancero.

Motivados por la fecha, la agrupación Casino Bellamar ofrecerá un recital para el público yumurino en la Sala de Conciertos José White, en ocasión de la fecha.

Con la batuta actual del maestro Bruno Villalonga, la orquesta portadora del formato Jazz Band en Matanzas fue fundada en 2010, bajo la dirección del reconocido músico Sergio Pichardo.

Se caracteriza desde sus inicios por incluir a varias generaciones de músicos y artistas, entre ellos jóvenes formados por la Escuela Profesional de Arte de Matanzas.

Reconocida es la labor del maestro Miguel Ángel Rodríguez Zulueta, Miguelón, con su grupo Mestizaje, en el fomento de este género tanto en Matanzas como en Cárdenas, con el auspicio de la UNEAC y de las direcciones municipales y provincial de Cultura.

También incursionan este género con versiones llevadas a su formato, la agrupación Atenas Brass Ensemble, la Banda provincial de Conciertos y la juvenil Swing Cubano. Además de incursionar con su estilo Los Muñequitos de Matanzas.

Resalta en esa luminaria el concertista matancero Alejandro Falcón y su grupo Cubadentro, permanente en el universo musical de la Atenas de Cuba.