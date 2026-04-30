30 de abril de 2026

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Un colectivo entusiasta que suma café, alegría, familia y salud

30 de abril de 2026 Yunielis Moliner Isasi
Kfé Salud se distingue por su enfoque humano: brinda atención las 24 horas, acepta múltiples formas de pago, mantiene precios accesibles, facilita gratuitamente el uso de microondas para quienes necesitan calentar sus alimentos y acompaña su servicio con musicoterapia

Kfé Salud es mucho más que un punto gastronómico: es un proyecto de desarrollo local que ha sabido marcar la diferencia en los servicios que brinda dentro de instituciones esenciales como los hospitales Faustino Pérez, Pediátrico y Materno, y la Universidad de Ciencias Médicas.

Nacido para acompañar a quienes cuidan la vida —especialistas de la Salud, pacientes y familiares—, este colectivo ha crecido día a día sobre la base del esfuerzo, la entrega y un profundo compromiso humano. Esa constancia le valió recientemente la condición de Vanguardia Nacional en el sector del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.

Al frente del proyecto, Leonel Lemus expresó palabras cargadas de emoción y gratitud. Subrayó que este reconocimiento no solo avala resultados, sino también el sacrificio cotidiano de un equipo que trabaja con sensibilidad, vocación y sentido de pertenencia.

“Recibir la condición de Vanguardia Nacional es un momento que nos llena de orgullo, pero sobre todo, de responsabilidad”, afirmó. Y añadió que cada jornada difícil se ha transformado en victoria gracias a la unidad, la constancia y la entrega colectiva.

Kfé Salud se distingue por su enfoque humano: brinda atención las 24 horas, acepta múltiples formas de pago, mantiene precios accesibles, facilita gratuitamente el uso de microondas para quienes necesitan calentar sus alimentos y acompaña su servicio con musicoterapia, pequeños gestos que hacen más llevadera la estancia en entornos hospitalarios.

El colectivo también reconoce a las instituciones que han sido parte esencial de su camino: el Hospital Faustino Pérez, primer aliado de esta experiencia; el Pediátrico Eliseo Noel Caamaño; el Materno José Ramón López Tabrane y la Dirección General de Salud, por su acompañamiento y confianza.

Más que un reconocimiento, esta distinción confirma el valor de un equipo que ha hecho del servicio una forma de cuidar, y del cuidado, una forma de crecer.

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