29 de abril de 2026

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Campaña antipolio con amplia cobertura en Matanzas (+Audio)

29 de abril de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo

En los 3 primeros días de la Campaña de Vacunación Antipoliomielítica Oral Bivalente se ha inmunizado más del 60 porciento de los niños que deben ser beneficiados en la provincia de Matanzas.

Según el Dr. Rafael Guerra Ortega, responsable del Programa Ampliado de Inmunización en el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología del territorio yumurino, la familia asume la importancia de llevar a los pequeños hasta los vacunatorios acondicionados para que reciban el fármaco.
De igual manera informó que la semana de recuperación para quienes estaban enfermos y no pudieron recibir sus dosis se realizará del 4 al 9 d mayo.
Por su parte la segunda etapa será del 15 al 20 de junio para niños mayores de 1 mes y menores de 3 años, así como la reactivación correspondiente para los de 9 años de edad.

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