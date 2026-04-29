Conceden Premio Nacional de Danza a la matancera Liliam Padrón

La bailarina, profesora y coreógrafa matancera Liliam Padrón Chávez mereció el Premio Nacional de Danza 2026, según dio a conocer hoy el Consejo Nacional de las Artes Escénicas.

Para su selección el jurado, integrado por los Premios Nacionales de Danza Miguel Iglesias, Johannes García Fernández, María Elena Llorente, Rosario Cárdenas y el crítico, docente e investigador Yuris Nórido, tuvo en cuenta el amplio currículo de la directora de Danza Espiral.

Graduada en el año 1975 en la Escuela Nacional de Arte y directora de la compañía danzaria desde 1987, colectivo multipremiado que ha formado a varias generaciones de bailarines, Liliam Padrón posee más de 40 años de trayectoria profesional.

Su vida es la danza. No importa si alguna enfermedad intenta quitarle las fuerzas; los tropiezos, los olvidos, la desidia, el desamparo que muchas veces ha sentido sirven solo para atizarle las ganas de crear.

En el mundo de la cultura matancera, y un poco más allá, su fuerza, entrega al arte y el amor casi obsesivo por la danza es reconocido y admirado. Su mejor carta de presentación es la excelencia que le imprime a cada proyecto, a cada gesto, a cada movimiento. La vida le ha puesto bastantes retos, ninguno que la haya hecho abandonar, conformarse, salir corriendo. Ella sigue aquí, haciéndole frente a las más difíciles pruebas.

Con el espíritu de quien creó, en pleno Período Especial, el Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DANZANDOS Liliam se levanta cada mañana a crear los nuevos caminos de la danza matancera. Ya para nosotros lo era, pero hoy, después de tantos años de espera, Liliam Padrón Chávez es Premio Nacional de Danza.