Duelo de titanes

La semifinal de la Liga de Campeones de la UEFA vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria del fútbol moderno. En el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich firmaron un duelo de alto voltaje que cumplió con todas las expectativas generadas.

Considerado por muchos como una final anticipada, el enfrentamiento reunió a dos de las ofensivas más poderosas del panorama europeo. La intensidad, el ritmo y la ambición ofensiva marcaron un choque que nunca dio tregua.

El conjunto parisino, vigente campeón del torneo, encontró en Ousmane Dembélé a su principal referencia en ataque. El reciente Balón de Oro lideró a un equipo que volvió a mostrar contundencia en los momentos clave, frente a un rival que no dejó de competir.

El partido fue un intercambio constante de golpes. El Bayern tomó ventaja con el 0-1, pero la reacción local no tardó en llegar con el empate de Khvicha Kvaratskhelia. A partir de ahí, el marcador se convirtió en un reflejo del vértigo del juego: 2-1, empate inmediato y un 3-2 antes del descanso que resumía un primer tiempo descomunal.

Ambos equipos renunciaron a cualquier especulación. Cada ataque llevaba peligro y cada pérdida se transformaba en una oportunidad para el rival. Sin pausas ni cálculos, el encuentro se sostuvo en una dinámica ofensiva que elevó el nivel competitivo.

En ese escenario, el PSG volvió a imponerse en los momentos decisivos. El equipo dirigido por Luis Enrique confirmó una tendencia que ya no es casual: la capacidad para sobreponerse en partidos de máxima exigencia.

El resultado final, 5-4, refleja la magnitud de un espectáculo pocas veces visto en estas instancias. Remontadas, goles de alta factura y una tensión permanente definieron una noche histórica en la capital francesa.

Pese al triunfo, la eliminatoria queda completamente abierta. La mínima diferencia obliga a ambos equipos a replantear sus estrategias de cara al partido de vuelta.

El Bayern buscará revertir la situación en el Allianz Arena, donde deberá asumir riesgos desde el inicio. La capacidad ofensiva del conjunto alemán lo mantiene con opciones reales de clasificación.

Del otro lado, el PSG llega con ventaja y confianza. Bajo la conducción de Luis Enrique, el equipo ha encontrado equilibrio entre desborde ofensivo y solidez en el repliegue, argumentos suficientes para sostener su candidatura.

La semifinal sigue en juego. Noventa minutos separan a uno de estos gigantes de la gran final, en una serie que ya se perfila como una de las más memorables de los últimos años.