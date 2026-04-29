29 de abril de 2026

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La Universal Matanzas ratifica liderazgo por quinto año consecutivo

29 de abril de 2026 Yunielis Moliner Isasi

La Empresa Comercializadora y de Servicios de productos universales Matanzas fue distinguida por quinto año consecutivo con la bandera de Vanguardia Nacional, reconocimiento que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a colectivos con resultados relevantes en la gestión económica y sindical.

El otorgamiento ratifica la estabilidad y sostenibilidad de los indicadores de la entidad durante el año 2025, etapa en la que logró cumplir sus planes de ventas, ingresos y utilidades, en medio de un contexto económico complejo. Estos resultados estuvieron acompañados de un fortalecimiento del trabajo sindical y de la atención a los trabajadores, informó Lester Inclán Pascual, director general.

Durante el acto, también fue conferida la distinción Fernando Chenard Piña a mujeres y hombres con 20 y 25 años de labor ininterrumpida, en reconocimiento a su compromiso, permanencia y aporte al desarrollo del sector del comercio en la provincia.

También, se insertan en el programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar con un organóponico para el autoabastecimiento del comedor y la atención al sistema de atención a la familia.

Entre los aspectos más relevantes de la gestión de la empresa sobresale su proyección social y comunitaria. En este sentido, mantiene un vínculo activo con la circunscripción 75 del Consejo Popular Peñas Altas, donde desarrolla acciones de apoyo e integración con la comunidad.

Asimismo, destaca el apadrinamiento de la sala de Medicina Natural y Tradicional del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Faustino Pérez, iniciativa que refuerza la responsabilidad social de la entidad y su contribución al sistema de salud.

La participación en ferias agropecuarias y comerciales, junto al impulso de servicios de exportación, forman parte de las estrategias implementadas para diversificar ingresos y fortalecer su presencia en diferentes escenarios económicos.

De igual forma, la empresa ha desempeñado un papel activo en la recepción y distribución de productos donados por México, garantizando su entrega a los destinos previstos como parte de las acciones de cooperación internacional.

Estos resultados consolidan a la Empresa Comercial Universal Matanzas como un referente en el sistema empresarial del territorio, al integrar eficiencia económica, compromiso social y estabilidad laboral.

Foto: Tomada de TV Yumurí

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