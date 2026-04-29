Después del triunfo revolucionario de 1959, Cuba celebra a lo largo y ancho del país el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, festividad que han contado con el apoyo estatal, sindical y de todas las organizaciones del país.

Desde entonces, no ha habido represión, golpes, ni encarcelamientos como ocurría durante la dictadura de Fulgencio Batista, cuando los revolucionarios tomaban plazas y calles en protesta.

El Primero de Mayo de 1959, los cubanos conmemoraron la efeméride con una multitudinaria concentración en la Plaza de la Revolución (entonces Plaza Cívica) en La Habana. Allí se reunieron más de un millón de personas en apoyo a la naciente Revolución.

Desde aquella primera celebración y bajo diferentes circunstancias, los cubanos han asistido en un bloque monolítico a los desfiles y concentraciones para manifestar su respaldo a la Revolución y a la clase obrera.

Cada Primero de Mayo ha estado marcado por acontecimientos significativos. Uno de los más memorables fue el Primero de Mayo de 1961, un momento histórico para el país, celebrado poco después de la invasión mercenaria por Playa Girón en abril de ese año. Aquel Día Internacional de los Trabajadores adquirió un carácter especial, con una masiva manifestación en la Plaza de la Revolución, llena de entusiasmo y fervor revolucionario.

Este Primero de Mayo de 2026, los actos y desfiles tienen otras características, no menos desafiantes que aquellas de 1961. Hoy, Cuba enfrenta un férreo bloqueo económico que intenta asfixiar al pueblo. En esta fecha, el bloqueo se recrudece con el cierre del suministro de combustible y la amenaza latente de una invasión al territorio nacional. Sin embargo, los cubanos nos levantaremos, como en todas las jornadas, para defender nuestras conquistas y nuestro proyecto social.

No queremos la guerra, desfilaremos por la paz. Pero, como afirma el lema central de este Primero de Mayo: «La Patria se defiende», y no lo impedirán el bloqueo, ni el cierre de las válvulas de petróleo. Los caprichos imperiales no doblegarán a los cubanos y cubanas de todas las edades, sexos, credos y orientaciones políticas. Contra todos los pronósticos del enemigo, marcharemos unidos con nuestras banderas de dignidad y resistencia, para vencer.