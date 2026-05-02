Feria Arte para Mamá: una buena opción

El regalo perfecto para las madres matanceras en la nueva edición de la feria Arte para Mamá, llega de parte del Fondo Cubano de Bienes Culturales de Matanzas con la jornada de la Feria Nacional de Artesanías, a desarrollarse del 5 al 9 de mayo en la urbe yumurina.

Dicha feria, con lugar en Calle Medio entre Jovellanos y Matanzas, ofrecerá variadas ofertas artesanales con obsequios pensados para todos los gustos, desde productos de orfebrería y bisutería hasta detalles confeccionados con textil y cerámica.

Yamira Román Castellini, especialista en promoción y publicidad del Fondo, explicó que contarán con la participación de un total de diez creadores y trece formas de gestión no estatal, y se agasajará la labor de algunas creadoras y artistas de la plástica en el marco de la feria por el Día de las Madres.

En el horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, la población matancera podrá disfrutar de esta y otras iniciativas preparadas por la organización como la visita al Hogar de Ancianos Doctor Mario Muñoz Monroy con la realización de actividades culturales y donaciones.