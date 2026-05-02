Disminuyen accidentes del trabajo en el año 2025

Un total de 436 accidentes de trabajo se registraron en Cuba durante el primer semestre del pasado año, de los cuales 15 fueron mortales, según consigna una publicación de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Las cifras suponen una reducción respecto al mismo período de 2024 al reportarse 153 accidentes menos y también y una disminución en 8 muertes.

El número de trabajadores lesionados también descendió notablemente: 420 personas resultaron heridas en el primer semestre de 2025, frente a 601 en igual lapso de 2024. Estos indicadores reflejan una mejora general en la siniestralidad laboral cubana durante el período analizado.

Por sectores económicos, la mayoría de los accidentes se concentró en dos ramas: “Industrias manufactureras (excepto la industria azucarera)” con 85 casos, y “Salud pública y Asistencia Social” con 72.

El análisis por organismos sitúa al Ministerio de Energía y Minas como el de mayor accidentalidad con 45 siniestros, seguido muy de cerca por el Ministerio de la Agricultura con 44.

Aunque no encabeza la lista en número de accidentes, el Ministerio de la Construcción registró la cifra más elevada de accidentes de consecuencias mortales en el período, con tres trabajadores fallecidos.

Foto: Tomada de Cubadebate