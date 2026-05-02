Instalan sistema de paneles solares en funeraria de Colón

Colón-.Como parte del programa de cambio de matriz energética se instaló hace pocos días en la funeraria del territorio un sistema de paneles solares fotovoltaicos que permite mejorar el servicio necrológico.

El municipio tiene entre sus unidades una funeraria en la cabecera municipal, otra en el Consejo Popular San José de los Ramos y una capilla en la comunidad Sergio González.

La compleja situación energética impedía prestar servicios en el momento del velatorio sobre todo durante la noche. Aunque la funeraria de la cabecera municipal se encuentra en el circuito protegido del hospital, debido a la programación o por alguna avería también estaba sujeta a apagones.

Algunas alternativas eran aplicadas para iluminar las capillas y el salón, según explicó Adaleida Zulueta Borges la administradora de la funeraria municipal, como el uso de lámparas recargables que resultaban insuficientes y en ocasiones eran facilitadas por los propios familiares.

De forma similar debe beneficirse la funeraria del poblado de San José de los Ramos. Los equipos ya se encuentran en la institución con un kid similar, que debe ser instalado en breve plazo por brigadas de Copextel del territorio.

(Iris Quintero Zulueta, Radio Llanura de Colón)