“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”, afirma Díaz-Canel

El primer secretario del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, advirtió este sábado, a través de su cuenta oficial en la red social X, sobre una escalada peligrosa y sin precedentes en las amenazas de agresión militar contra Cuba por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su mensaje, el mandatario cubano señaló queel gobierno estadounidense ha elevado sus hostilidades a un nivel que trasciende las tradicionales medidas coercitivas, configurando ahora una amenaza militar directa y explícita.

El mandatario subrayó que esta actitud responde a los intereses de un grupo pequeño, pero con gran poder económico e influencia política, que actúa movido por ansias de revancha y dominación.

Asimismo, el presidente cubano hizo un llamado a la comunidad internacional para que tome nota de esta escalada y se pronuncie al respecto. Instó a los pueblos del mundo, y en particular al pueblo estadounidense, a determinar si se permitirá la materialización de un acto criminal de tal magnitud, que violaría el derecho internacional y la Carta de la ONU.

“Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”, subrayó el jefe de Estado. Asimismo, aseguró que las fuerzas agresoras tropezarán con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional.

El mensaje concluye con una advertencia clara: Cuba no cederá ante presiones ni amenazas, y está preparada para resistir cualquier acción hostil, confiando en la unidad y la firmeza de su población.

El viernes, el presidente de EE.UU. anunció la aprobación de nuevas medidas que buscan aumentar la presión sobre Cuba, lo cual recrudece aún más el bloqueo económico, comercial y financiero, y del cerco energético decretado a finales de enero.

Las sanciones apuntan específicamente a los bancos extranjeros que cooperan con el gobierno cubano e imponen más restricciones migratorias, además de bloquear a quienes operen o hayan operado en los sectores de energía, minería, defensa o seguridad de Cuba, o hayan brindado apoyo material, financiero o tecnológico a La Habana o a otros individuos ya “sancionados”.

Tomado de Cubadebate