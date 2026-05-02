Rechaza Gustavo Petro agresión militar contra Cuba y defiende paz

Gustavo Petro, Presidente de Colombia, expresó hoy en su cuenta oficial de X su rechazo a cualquier intento de agresión militar contra Cuba, al considerar que ello representaría una agresión contra toda Latinoamérica.

Petro recordó en su mensaje que el Caribe fue declarado zona de paz y subrayó que este principio debe respetarse, al tiempo que reafirmó que los cubanos y cubanas son los únicos dueños de su país y que la paz en el continente americano solo será posible si nadie pretende imponerse sobre los demás.

“El continente americano es el continente de la Libertad y no de las invasiones”, afirmó, y rindió en sui texto honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe.

Tomada de la ACN