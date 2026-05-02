El Ciclón fue más fuerte que los Huracanes en el Victoria de Girón

El jardinero Hanyelo Videt resultó vital en la consecución del primer triunfo de Matanzas en la Liga Élite de béisbol frente a los Huracanes de Mayabeque.

El ciclón, como le apodan al explosivo joven, prendió la chispa para sacar a los reptiles del letargo ofensivo en el que los mantenía el diestro Yadian Martínez, abridor por la novena de los Huracanes.

Videt fue el pelotero más valioso del compromiso al conseguir cuatro indiscutibles en cuatro oportunidades ofensivas, además de recibir dos boletos.

Pese a su juventud y a no portar el gafete de capitán del conjunto yumurino, resulta uno de los líderes silenciosos que tiene Matanzas.

El natural del municipio Jagüey Grande, más que una promesa, ya es una realidad del béisbol cubano avalado por un juego explosivo que gusta a la afición.