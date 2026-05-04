Reciben en Matanzas a integrantes de las Brigadas 1ro. de Mayo y Ernesto Che Guevara (audios)
Hasta la ciudad de Matanzas llegaron en la mañana de este domingo más de 200 amigos de Cuba de diferentes países que integran las brigadas de trabajo y solidaridad 1ro. de Mayo y Ernesto Che Guevara.
El escenario para la bienvenida fue el céntrico Parque de la Libertad, donde autoridades gubernamentales, unidos a varios proyectos sociales le brindaron la cálida acogida.
Ante el conjunto escultórico que honra al Apóstol de la Independencia los miembros ratificaron su compromiso con la Isla y su libre derecho a construir una Patria con todos y para el bien de todos.
Sus integrantes llegaron hasta la tierra cubana el pasado 26 de abril con el objetivo de desarrollar diversas acciones en apoyo a nuestro proceso socialista.
Estas brigadas están compuestas por amigos de la Isla que pertenecen a asociaciones solidarias y que desde cualquier sitio defienden la máxima de que Cuba, mejor sin bloqueo.
- Roberto Amaya