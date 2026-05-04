4 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Victoria médica en Matanzas: sobrevive  bebé en estado crítico (audio)

4 de mayo de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Esta es la victoria de la ciencia, del compromiso y, sobre todo, de la esperanza
Cuando el llanto de un niño llena de vida una sala del hospital ginecobstétrico provincial José Ramón López Tabrane, de Matanzas, y el abrazo de su madre está presente se hace la luz.
La historia de Nayví Mosqueda Santana resume días de incertidumbre y reconocimiento a quienes no se rinden, profesionales de la Salud que, con entrega y humanidad, demuestran que detrás de cada diagnóstico hay una historia que merece un final distinto.
Porque cuando se lucha por la vida, cada segundo cuenta… y esta vez, el milagro se hizo realidad.
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