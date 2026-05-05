Intelectuales cubanos reafirman defensa de la soberanía y la justicia social

Un grupo de destacados intelectuales cubanos, entre ellos Premios Nacionales de Ciencias Sociales e Historia, emitió una declaración pública en la que ratifican su compromiso con los principios de independencia, soberanía y justicia social que han guiado el proceso revolucionario desde sus orígenes.

El documento, difundido por el medio Cubadebate, subraya que la historia de Cuba ha estado marcada por la resistencia frente a toda forma de dominación externa, legado que continúa siendo fundamento del pensamiento nacional.

La declaración fue suscrita por reconocidos intelectuales como Isabel Monal Rodríguez, María del Carmen Barcia, Pedro Pablo Rodríguez López, Olga Portuondo Zúñiga, Sergio Guerra Vilaboy, Alberto Prieto Rozos y Aurelio Alonso Tejada.

También se sumaron José Luis Rodríguez García, Francisca López Civeira, Mildred de la Torre, José Bell Lara, Hebert Pérez Concepción y Urbano Martínez Carmenate, junto a Israel Escalona Chádez, José Luis Méndez Méndez y otros académicos comprometidos con la defensa de la soberanía nacional.

Los firmantes denuncian las presiones económicas y políticas que afectan la vida cotidiana del pueblo.

Denunciamos al imperialismo como una amenaza a la paz, la estabilidad y la autodeterminación de las naciones, reiteraron.

El mensaje reivindica la vocación humanista del proyecto social cubano, orientado a la dignificación del ser humano y la ampliación de derechos.

De igual manera, insiste en que la solución de los problemas internos corresponde exclusivamente al pueblo de la isla, mediante el diálogo y la participación.

Los intelectuales también llaman la atención sobre discursos que, bajo apariencia académica o cívica, pueden servir a agendas de desestabilización. Frente a ello, sostienen que la paz debe ser principio rector de la convivencia nacional e internacional.

Abogamos por la paz como principio rector de la convivencia nacional e internacional, subrayaron.

Finalmente, expresan confianza en la capacidad del pueblo cubano para enfrentar sus retos con inteligencia y sentido de justicia, convocando a la comunidad académica y a la ciudadanía a defender la verdad histórica, la independencia nacional y los valores de solidaridad que caracterizan a la nación.

Tomado de Granma