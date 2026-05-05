Sobre la distribución de frijol en cada territorio

El director comercial del grupo empresarial de comercio, Nelson Reyes Hernández, aclaró en entrevista exclusiva con esta emisora cómo se distribuye en la provincia el frijol , que a diferencia de otros productos que integran la canasta básica normada, este grano no proviene de donativos ni de importaciones centralizadas, es el resultado de las compras que realizan los propios territorios para enfrentar la situación alimentaria actual.

Reyes Hernández explicó que el frijol se entrega de manera variable según cada municipio. En algunos casos se distribuye una o dos libras por núcleo familiar, pero no es un monto fijo. «Eso es lo que llamamos la canasta captada dentro de la provincia, con las diferentes formas agropecuarias que tiene Matanzas», señaló.

El directivo puso como ejemplo el municipio de Perico, donde recientemente también se vendió boniato por libras y unidades de col, todo proveniente de la cosecha local.

Esta modalidad, según el funcionario, busca aportar a la soberanía alimentaria de los territorios y no se limita a los granos. «Todo lo que se coseche en los municipios, hortaliza incluida, lo podemos poner en aras de facilitarle a la población que tenga un nivel más de alimentación en su vivienda», afirmó Reyes Hernández.

De esta manera el frijol y otros productos agrícolas se suman como un añadido por núcleo familiar, aunque su disponibilidad y cantidad dependen directamente de lo que cada municipio logre captar y distribuir en sus propias redes de comercio.