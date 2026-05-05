Reverdece mayo con el proyecto literario «El eco de la gruta»

El proyecto literario «El eco de la gruta», rectorado por el escritor y promotor cultural, Bárbaro Velazco Valderrama, reverdece en mayo, después de un dinámico abril en que estuvieron presentes importantes artistas y creadores.

El proyecto ubicado en el Consejo Popular Armando Mestre, Naranjal, organizó para este martes el Taller literario infantil «Musa traviesa», mientras que el próximo jueves se desarrollará la sección «El libro en tus manos» a las 10 de la mañana, motivada por el aniversario de muerte del poeta y dramaturgo José María Heredia, quien tuvo enorme influencia en Matanzas a principios del siglo XIX y murió en México el 7 de mayo de 1839, informó Velasco.

Estarán presentes el Dr. Urbano Martínez Carmenate, Premio Nacional de Historia, quien es el biógrafo del poeta Heredia, junto a la destacada investigadora Mireya Cabrera Galán, biógrafa a su vez de la época en que el poeta radicó en México.

Asimismo, para el sábado 16 se realizará a las 10: 00 am la conferencia «Hablemos de salud» dedicada a los Primeros Auxilios en la comunidad, a cargo de Ernesto Ferrás, secretario general de la Cruz Roja en el municipio de Matanzas.

La jornada musical «Para sentir amor» será el domingo 17 con la participación de los cantantes Manuel Peña, Ivette Valdés, Norma Santana, Liliet Oliva y Mercy Llanos, unidos a alumnos de la Escuela profesional de Arte.

El proyecto «El eco de la gruta» retomará el martes 19 el Taller literario infantil «Musa traviesa» con la asistencia de niños y adolescentes de la comunidad, interesados por la escritura.

Vale destacar que todos los días se efectúan en el local ventas y préstamos de libros durante la mañana, con el auspicio del Centro Provincial del Libro y la Literatura.