Ofreció René Fernández talleres en Colombia

Del 24 de abril al 3 de mayo participó el Maestro René Fernández Santana en el 25 Festival de Títeres de Cali, Colombia. El programa del director de Teatro Papalote y la actriz Migdalia Seguí en el país sudamericano incluyó paneles, conversatorios, presentaciones del espectáculo Ochún y el espejo mágico y talleres.

“El taller se llama Llegamos al retablo, con una obra histórica mía, la primera que le escribí a mis hermanos acerca de la amistad y la paz. Aborda la amistad desde los juegos escénicos.

“Hace bastante que no salía Papalote con personal. Yo he ido a España y a otros lugares, pero esta vez salió el teatro también a un lugar donde yo había estado antes. Llevar esta obra antológica de Papalote es muy interesante porque Colombia tiene una aproximación muy grande a nuestra cultura y está muy arraigada a los mitos afrocubanos”.

Según apuntaron especialistas del Consejo Nacional de las Artes escénicas en el perfil de Facebook de la instituciónla participación del Maestro de Juventudes en el evento “no solo refuerza el puente cultural entre Matanzas y Cali, sino que también se suma a la conmemoración por los 70 años de Pelusín del Monte, personaje icónico del teatro de títeres en Cuba”.

El festival abrió sus puertas el 24 de abril último en la Casa de los Títeres del barrio San Antonio, en Cali, Colombia, “un espacio que guarda un museo, una biblioteca y una sala teatral. Desde allí, la programación se extendió por distintos escenarios de Cali, con más de cuarenta funciones, talleres, conversatorios y maratones titiriteras que transformaron la ciudad en un verdadero escenario de complicidad artística”, valoró Fernández Santana.

En el evento participaron compañías de América y Europa. “Fue emocionante estar de nuevo con gente maravillosa porque hay grupos de Argentina, de España, de México, de Brasil y Cuba”, agregó.

Los aportes de René en el Festival se apreciaron durante un conversatorio sobre Teatro Papalote y su cosmovisión del teatro de figuras e identidad creadora, la historia del arte de los títeres cubano y su tradición cultural e histórica y un taller de apreciación y creación del arte titiritero.

Bajo el lema Cali, un sueño con títeres, el encuentro demostró su capacidad de crear un espacio de resonancia social y artística.