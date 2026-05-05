¿Qué acontece en la CTE Antonio Guiteras?

Con más de 280 acciones correctivas y el apoyo de brigadas de la empresa de atención a Centrales Eléctricas de la nación, ya iniciaron las primeras tareas para reintegrar el bloque matancero en apenas 72 horas de mantenimiento ininterrumpido.

El ingeniero Jorge Gómez Sánchez, subdirector de producción comentó que la salida de la central térmica Antonio Guiteras, se realizó de forma controlada, de tal forma que se reducen las tensiones mecánicas sobre todo en el área de la caldera, donde se registró aumento en el consumo de agua.

Si bien es cierto que la inspección de la caldera deberá esperar poco más de 30 horas, ya se labora en varios sistemas como el de regulación de válvulas, eléctrico y automática que permitirá operar la unidad con mayores índices de seguridad y eficiencia.

El trabajo en caldera, apuntó Gómez Sánchez, requiere la inspección de la zona de salidero, trabajos de soldadura, control de la calidad y luego las necesarias pruebas neumáticas e hidráulicas que, de ser positivas, permitiría a la unidad retomar el arranque en la jornada del viernes o madrugada del sábado.