Cocodrilos barren a los huracanes

Los Cocodrilos de Matanzas mantuvieron su paso perfecto en la Liga Élite del Béisbol Cubano al derrotar 5 carreras por 3 a los Huracanes, completando la barrida en la subserie y consolidándose como líderes invictos del torneo.



El conjunto yumurino volvió a mostrar carácter al remontar el marcador, una constante en este inicio de campaña que confirma su capacidad para responder en momentos de presión. Con ofensiva oportuna y control desde el box en los innings finales, aseguraron su cuarta victoria consecutiva.

El refuerzo espirituano Carlos Michel Benavides fue determinante desde el relevo, al firmar una actuación sólida en la que apenas permitió un imparable sin conceder carreras, llevándose el crédito del triunfo. Su dominio resultó clave para contener cualquier intento de reacción rival.

En el cierre, Yanielquis Duardo se encargó de asegurar el resultado, de esta manera apuntó el salvamento y reafirmó la efectividad del bullpen matancero en este arranque de temporada.

Bajo la dirección de Eduardo Cárdenas, los Cocodrilos exhiben balance perfecto de cuatro victorias sin derrotas, igualando así su mejor inicio desde la 61 Serie Nacional de Béisbol.

El próximo reto para los líderes invictos será en casa, cuando reciban desde el jueves a los Cachorros de Holguín, con la mira puesta en extender su racha ganadora y sostener la cima del campeonato.