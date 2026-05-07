7 de mayo de 2026

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Arte para Mamá y otras sorpresas en Matanzas por el Día de las Madres

7 de mayo de 2026 Jessica Mesa Duarte

Este miércoles se inauguró la tradicional Feria de Artesanía y Regalos que anualmente organiza el Fondo Cubano de Bienes Culturales por el Día de las Madres.

Alrededor de 10 creadores y 13 formas de gestión no estatal insertan sus propuestas en la feria que cuenta con variadas ofertas en cuanto a propuestas comerciales y a facilidades de pago electrónico, asegura Yamira Román Castellini, Especialista de Imagen y Desarrollo del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Matanzas.

“La Feria Arte para Mamá nuevamente llega a la ciudad de Matanzas. Estaremos ubicados en la Calle del Medio, entre Jovellanos y Matanzas hasta el 9 de mayo, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, con variadas ofertas.

“Tenemos orfebrería, bisutería, calzado, textil, trabajo en piel, trabajo en cerámica, para las personas que buscan un regalo hermoso y especial para mamá. También hay ofertas de diferentes formas de pago por Transfermovil con precios módicos para la población matancera”.

En Matanzas se sumarán otras propuestas culturales a la celebración desde hoy del Día de las Madres como el concierto de la pianista, compositora y profesora María de los Ángeles Horta junto al trombonista Dairon Jiménez esta tarde en el teatro Sauto y el espacio El Bolerazo, el domingo, con la presencia del artista de la plástica Alfonso Llorens Camaño quien celebra sus 90 años de vida.

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