8 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Festejan hoy Día Internacional del Son Cubano

8 de mayo de 2026 María Elena Bayón Mayor
Celebridades matanceras festejan de manera especial este Día Internacional del Son Cubano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, entre ellas la centenaria Sonora Lira Matancera junto a jóvenes exponentes y el reconocido pianista Alejandro Falcón.
Se trata primero de la realización de un Encuentro de Generaciones, en el parque de la Libertad,  una jornada vespertina,  que cuenta con la participación de las orquestas  Sonora Lira Matancera junto a  Alexander Guerra y  la agrupación  D’ Nuevo Son, que permitirá el desarrollo de coreografias de ruedas de casino y la danza de parejas de baile participantes en esta fiesta de cubanía.
Una cita, como dicen los promotores,  para disfrutar desde el corazón de la Atenas de Cuba, la riqueza de nuestras raíces y la vitalidad de un género que sigue marcando el pulso de nuestra cultura.
La Sonora Lira Matancera se encuentra próxima a celebrar su aniversario 102,  el 18 de mayo venidero.
En cuanto a Alejandro Falcón, impartió este día sonero, la Clase magistral «El Tumbao cubano  en el Piano» en el Conservatorio Amadeo Roldán, en homenaje además al 150 aniversario  del natalicio de Antonio María Romeu en el marco del evento Cubadisco 2026.

Más entradas

Hanyelo Videt: “El juego pasivo no va conmigo»

8 de mayo de 2026 George Carlos Roger Suárez

Convocan en Matanzas a concurso de cuento breve

8 de mayo de 2026 George Carlos Roger Suárez

Realizan taller de autoevaluación del proyecto Ellas También Producen

8 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *