Festejan hoy Día Internacional del Son Cubano

Celebridades matanceras festejan de manera especial este Día Internacional del Son Cubano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, entre ellas la centenaria Sonora Lira Matancera junto a jóvenes exponentes y el reconocido pianista Alejandro Falcón.

Se trata primero de la realización de un Encuentro de Generaciones, en el parque de la Libertad, una jornada vespertina, que cuenta con la participación de las orquestas Sonora Lira Matancera junto a Alexander Guerra y la agrupación D’ Nuevo Son, que permitirá el desarrollo de coreografias de ruedas de casino y la danza de parejas de baile participantes en esta fiesta de cubanía.

Una cita, como dicen los promotores, para disfrutar desde el corazón de la Atenas de Cuba, la riqueza de nuestras raíces y la vitalidad de un género que sigue marcando el pulso de nuestra cultura.

La Sonora Lira Matancera se encuentra próxima a celebrar su aniversario 102, el 18 de mayo venidero.

En cuanto a Alejandro Falcón, impartió este día sonero, la Clase magistral «El Tumbao cubano en el Piano» en el Conservatorio Amadeo Roldán, en homenaje además al 150 aniversario del natalicio de Antonio María Romeu en el marco del evento Cubadisco 2026.