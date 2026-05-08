8 de mayo de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

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Concluye en Jovellanos V Taller de Historia, Marxismo-Leninismo y Educación Ciudadana

8 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
Jovellanos-. Con un balance altamente positivo y una notable participación de especialistas, docentes e investigadores, concluyó en el municipio el V Taller de Historia, Marxismo-Leninismo y Educación Ciudadana para la vida.
Durante el encuentro, se desarrollaron valiosas intervenciones de estudiosos de estas disciplinas, así como profundos debates protagonizados por profesores y especialistas, que dejaron en los presentes una motivación y energía suficientes para transformar la enseñanza de la Historia en nuestras instituciones educativas.
Los organizadores del evento hicieron un reconocimiento especial a todos los participantes, así como a los profesores de la Universidad, destacando la labor de la MSc. Rosa Secada, quienes con dedicación y entrega condujeron y organizaron el taller.
El evento reafirmó el compromiso con una educación ciudadana arraigada en la identidad y el pensamiento crítico, bajo los principios del marxismo-leninismo y el amor por la historia patria.

 

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