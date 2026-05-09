9 de mayo de 2026

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Celia Sánchez: mujer de historia y compromiso

9 de mayo de 2026 Dunia Bermúdez Sañudo
Más allá de los hechos históricos, el legado de Celia permanece en la defensa de los valores humanos. Quienes la conocieron aseguran que nunca perdió la ternura ni la capacidad de escuchar a los demás, incluso en los momentos más complejos.

Hoy en Cuba el recuerdo vuelve a florecer entre montañas, escuelas y hospitales. Este nuevo aniversario del natalicio de Celia Sánchez Manduley convoca nuevamente al pueblo a mirar hacia la historia viva de una mujer sencilla, firme y profundamente humana, que dejó huellas imborrables en la memoria de la nación.

Desde muy joven, entendió que el amor por la Patria también significaba sacrificio y entrega.

En la Sierra Maestra, entre caminos difíciles y jornadas intensas, se convirtió en apoyo imprescindible para la lucha revolucionaria, y se destacó por su valentía, organización y sensibilidad hacia los combatientes y el pueblo.

Hoy, centros estudiantiles, colectivos laborales y comunidades recuerdan su ejemplo con actividades conmemorativas, encuentros históricos y jornadas de homenaje.

Su nombre vuelve a escucharse en la voz de niños, jóvenes y trabajadores que reconocen en ella un símbolo de modestia y compromiso con Cuba.

Más allá de los hechos históricos, el legado de Celia permanece en la defensa de los valores humanos. Quienes la conocieron aseguran que nunca perdió la ternura ni la capacidad de escuchar a los demás, incluso en los momentos más complejos.

Esa cercanía con el pueblo hizo de ella una figura querida y respetada por generaciones.

A tantos años de su nacimiento, Celia Sánchez Manduley aún es inspiración para Cuba. Su ejemplo de sencillez, sensibilidad y fidelidad a los ideales revolucionarios permanece intacto en la memoria del pueblo, que hoy la recuerda no solo como heroína, sino también como una mujer profundamente humana.

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