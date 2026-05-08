Matanzas cede frente a los cachorros

Los Cocodrilos de Matanzas volvieron a tropezar ante los Cachorros de Holguín y cedieron este viernes con marcador de siete carreras por dos, en el duelo correspondiente a la actual edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano disputado en el estadio Victoria de Girón.

La selección oriental tomó ventaja desde temprano. Los dirigidos por Lugdis Pineda aprovecharon una cadena de cuatro imparables en la segunda entrada, incluido un doble de Carlos Barrabí con dos corredores en circulación, para fabricar las tres primeras anotaciones del encuentro.

Los yumurinos descontaron en la conclusión de ese propio episodio gracias a un sencillo impulsor de Yariel Duque, que permitió anotar a Eduardo Blanco desde la antesala y colocó momentáneamente el marcador 3-1.

Sin embargo, Holguín volvió a castigar al pitcheo local en el quinto inning. Tres indiscutibles consecutivos y un pelotazo derivaron en otras dos carreras para los visitantes y provocaron la salida del abridor Jennier Álvarez.

Los Cachorros ampliaron diferencias en el séptimo acto tras aprovechar un error defensivo de Matanzas y un fly de sacrificio de Leonel Moas. Los Cocodrilos respondieron con otra anotación en el cierre de esa entrada, mientras que en el octavo capítulo el veterano Noervis Entenza retiró sin dificultades el episodio luego de sustituir a Hernández.

Por segunda jornada consecutiva, la ofensiva matancera quedó por debajo de lo esperado con apenas ocho imparables, la mayoría conectados en los innings finales. Yariel Duque destacó al compilar dos hits y una carrera impulsada. Tras este resultado, Matanzas mantiene balance de cuatro victorias y dos derrotas.