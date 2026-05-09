Canadiense ve en Cuba un símbolo de esperanza

Para mí Cuba es la esperanza del futuro, es todo lo que quiero ver en el mundo, sostuvo Tess Stuber, coordinadora de la expedición Canadian Network on Cuba Che Guevara, que llegó a la Universidad de Matanzas, dispuesta a conocer la realidad de los jóvenes de la Isla.

El intercambio sostenido en el teatro Julio Antonio Mella de la casa de altos estudios fomentó la unidad entre naciones, y devino espacio oportuno para contar en voz de los universitarios el reto y a la vez el orgullo que supone ser estudiante cubano.

Estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso con el pueblo de Cuba, porque esta Isla resulta un modelo a seguir por todos, precisamente por los logros que día a día defienden y fortalecen, refirió Stuber acerca del motor impulsor de su segunda visita al campus universitario.

El inmenso orgullo de los que hoy se forman en las aulas de la institución educacional y un no rotundo al bloqueo estadounidense económico, comercial y financiero que asfixia a la mayor de las Antillas, prevaleció durante el debate, propicio además para realizar un donativo a la Universidad de Matanzas.

Resultó muy inspirador poder escuchar las diversas tareas asumidas por los estudiantes en la comunidad, añadió la joven canadiense acerca del papel que ante el difícil contexto ocupa a los universitarios dentro de sus consejos populares. Me alegra ver lo involucrados que están los jóvenes con su universidad, pero sobre todo el modelo de educación, enfocado en las necesidades de las personas y no en los ingresos que pueda aportar, concluyó la líder de la expedición. Entre abrazos fraternos y lágrimas de emoción, que no se detuvieron ante las barreras del idioma o las tradiciones culturales, concluyó el intercambio, dispuesto a llevar solidaridad y esperanza a las nuevas generaciones de cubanos, así como fortalecer lazos de amistad entre los jóvenes.

ACN