CTE Guiteras genera más de 150 megavatios de potencia

Con la sincronizacion a las 8 y 38 de la mañana de este sábado, los trabajadores de la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, descontarán 200 megavatios al déficit de generación de la noche.

El ingeniero Roman Pérez Castañeda, director general del mayor bloque unitario de la Isla comentó que desde temprano se auto sostienen con la energía que generan y junto a la estabilización de la CTE esperan incrementar potencia de forma progresiva.

En este mantenimiento por avería, participaron centenares de trabajadores de la empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas de varios distritos del país para acometer 300 acciones correctivas, con epicentro en el recalentador de alta temperatura.

Ese elemento de la caldera presenta un alto deterioro tras casi cuarenta años de labores y será sustituido durante el mantenimiento general programado para finales de año.

Al cierre de esta información, la unidad generadora yumurina había traspasado los 150 Megavatios de potencia.