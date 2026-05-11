Reinauguran El Fortín en Matanzas con expo fotográfica

En la Calle del Medio, con el número 94, un recinto se resiste a desaparecer. Impregnado con el espíritu de quien gestó aquí parte de su prolífera obra, en su reinauguración, ahora bajo el cuidado del Consejo provincial de las Artes Plásticas, El Fortín acogió la muestra Miradas cruzadas.

“Es una selección de lo más relevante de la fotografía matancera contemporánea, quizás, una celebración a la misma. En la primera sala encontramos una reunión de algunos de los más jóvenes artistas contemporáneos matanceros y en la segunda sala una selección de fotografías de Alexis Plasencia con sus body paiting”, explicó Patricia Muñoz Ramos, graduada de Historia del Arte y especialista del CPAP.

Obras de Ernesto Cruz, Sully Rodríguez, Claudia Padrón, Andrés Castellanos, Denny Santana y Frank Franco integran la muestra que recoge una parte de la producción fotográfica contemporánea de la ciudad de Matanzas.

La coexistencia de artistas noveles, algunos miembros de la AHS, y consagrados en el arte del lente da fe de la integración intergeneracional y entre la Asociación y el Consejo de las Artes Plásticas, afirma otra de las creadoras referenciadas en la expo, Karla González Horta.

“La importancia de que participen asociados de la AHS en esta muestra es sobre todo la relación entre la obra emergente y la obra ya consolidada en la provincia; por ejemplo tenemos el trabajo de Edel y el trabajo de Andrés que conviven ya con obras como la de Ernesto Cruz, la de Sully y la de Claudia Padrón.

“Creo que son diferentes miradas, también haciendo un poco de tributo al nombre de la muestra. La importancia de vincular el trabajo de los artistas de la Asociación con el de artistas consagrados en el gremio es precisamente la retroalimentación de diferentes miradas y sentidos a través de un mismo arte, en este caso la fotografía y celebrar de esta manera los diferentes criterio sobre la realidad en la que vivimos”.

Asimismo, con obras que llevan su firma dentro de Miradas cruzadas, Alexis Plasencia preparó una acción de body painting a propósito de la inauguración.“Participar en esta exposición es un orgullo tremendo y sucede en este espacio de magia, que fue y es tocado todos los días por el maestro Estévez, es un orgullo doble.

«Un espacio en el centro de la ciudad que nos invita a reflexionar acerca de lo que está sucediendo en la fotografía matancera. Tuve la suerte de hacer una intervención de arte corporal, camuflaje, con la temática de los espíritus y las energías que acompaña a lugares patrimoniales como es este edificio, El Fortín y, desde luego, dejar aquí también una huella de esas fotografías documentales, me incluye dentro de esta muestra y estoy suma agradecido de poder estar presente acá.

“Ojalá que sea la primera de muchas exposiciones de arte contemporáneo aquí en la ciudad de Matanzas y que este espacio se convierta en un referente para las artes visuales matanceras y para no olvidar jamás la memoria de un grande de la plástica como fue Rolando Estévez”.

Con la inauguración de esta exposición se reafirma el propósito de mantener una programación de actividades que tributen al enriquecimiento cultural en la urbe yumurina.

“Rescatar un espacio como este tiene una alta trascendencia por el uso que tuvo anteriormente con Estévez, un artista relevante de la plástica matancera y de Cuba.

“Tratar de que el espacio no muera, no se destruya como muchos otros espacios físicos en la ciudad, que exista una intención de la institución y de los propios artistas locales de mantener latente no solo la vida del espacio, sino también el espíritu de lo que hizo Estévez me parece muy bien.

“Si se usa para visibilizar el trabajo de los más jóvenes, de muchachos que están comenzando en la fotografía o en las artes plásticas en general, que se use para hacer tesis de graduación de la Escuela de Arte, me parece algo muy valioso”, Julio César García, fotógrafo.

La importancia de rescatar El Fortín va más allá del espacio físico de Medio 94. Su perdurabilidad en el tiempo habla de la necesidad de mantener vivo el espíritu, el legado y la memoria de uno de los grandes creadores matanceros de todos los tiempos, al tiempo que asegura un nuevo espacio para el desarrollo de las artes en Matanzas.