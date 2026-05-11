11 de mayo de 2026

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EMBER Matanzas alista detalles para Ejercicio Meteoro 2026

11 de mayo de 2026 Enrique Tirse Hernández
En el Consejo de Dirección de la Empresa de Bebidas y Refrescos (EMBER) Matanzas, se debatió el punto relacionado con el Ejercicio Meteoro 2026, a desarrollarse el 15 de este mes.
Desde hace 40 años, Cuba desarrolla este ejercicio con el propósito de fortalecer la preparación de la población y los órganos de dirección ante desastres de origen natural, incluyendo la temporada ciclónica, que inicia el primero de junio.
Entre los días 11 y 15 de mayo se realizarán, en la empresa y las UEB, labores para reducir vulnerabilidades, como limpieza de desagües, higienización, recogida de desechos sólidos y poda de árboles.
En el ejercicio —que se realiza en las actuales condiciones económicas y el bloqueo energético que vive el país— se involucran todos los organismos estatales, instituciones y la población civil.
En el Consejo de Dirección se orientó verificar los planes de prevención y los sistemas de comunicaciones y aviso, entre otras acciones.
El Consejo de Dirección dirigió las orientaciones a dos acciones fundamentales: la primera, a los planes de reducción de riesgos, ajustándolos a la realidad y las necesidades específicas de las entidades; y la segunda, a la preparación de las estructuras de mando, priorizando la capacitación de los directivos y jefes para que sean más efectivos a la hora de tomar decisiones de prevención. Cada día se analizará el cumplimiento de lo planificado hasta que concluya el Meteoro.

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