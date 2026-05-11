De aniversario el Centro Comunitario Maravillas de la Infancia

El Centro Comunitario Maravillas de la Infancia , «Quinta Anita», del Consejo Popular Versalles está de aniversario. Su existencia constituye la demostración de lo que se puede hacer cuando hay voluntad y amor por el lugar donde se vive.

En declaraciones de su fundadora y promotora principal, María Eugenia Romero, supimos que su importancia radica en «el impacto profundo que ha tenido en la vida de tantos niños y familias. Durante estos años, ha sido un faro de esperanza, un espacio de aprendizaje y un hogar donde los sueños de la infancia se han cultivado con amor y dedicación. Su labor ha transformado vidas y ha sembrado semillas de alegría y conocimiento en la comunidad»

Al efecto el colectivo versallero recibió el estímulo de las direcciones provincial y municipal de Casas de Cultura y de cientos de vecinos participantes en su encomiable obra cultural. Maravillas de la Infancia cuenta con alrededor de 300 integrantes y su trabajo continuo ha transformado el entorno de la comunidad. Allí se han convertido en hombres y mujeres con una formación integral varias generaciones de matanceros.

Cabe destacar que entre los reconocimientos alcanzados por el proyecto se encuentra además el Premio del Barrio que entregan los Comités de Defensa de la Revolución . La sede del proyecto, un inmueble de siglos pasados, permite que la población demuestre su talento, no solo para el baile y el canto, sino también en la literatura con el desarrollo de los hábitos de lectura. Asimismo, impulsan acciones ecológicas significativas para el Consejo Popular .

Mucho mérito posee el Centro Comunitario Maravillas de la Infancia , «Quinta Anita» desde su fundación que celebró este lunes 11 de mayo. ¡Felicidades!